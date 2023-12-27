شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على موافقة الرابطة والوزارة للمشاركة بدورتى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى الزمالك على كافة الموافقات الرسمية الخاصة بالمشاركة في الدورتين الوديتين المقرر إقامتهما بالإمارات الشهر المقبل.
وحصل الزمالك على موافقة كل من رابطة الأندية ووزارة الشباب والرياضة على مشاركة الفريق في الدورتين، والتي تقام بمشاركة فرق من السعودية والإمارات وقطر والمغرب والصين.
وأنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاتفاق على خوض دورة ودية ثانية في الإمارات، خلال يناير المقبل، على أن تكون الدورة عقب انتهاء المشاركة بالدورة الأولى المقرر لها في الفترة من 20 إلى 24 يناير .
الدورة ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير المقبل، وتقام بدبى بمشاركة أندية أهلى جدة السعودي والرجاء المغربي ويوهان الصينى
كان الزمالك اتفق على خوض دورة ودية بالامارات تقام مبارياتها بأبو ظبى ، ويستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، فيما يلتقى الاتفاق السعودى مع أم صلال القطرى فى ذات اليوم، على أن يتواجه الفائز من المباراتين فى النهائى. .
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