شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على موافقة الرابطة والوزارة للمشاركة بدورتى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى الزمالك على كافة الموافقات الرسمية الخاصة بالمشاركة في الدورتين الوديتين المقرر إقامتهما بالإمارات الشهر المقبل.

وحصل الزمالك على موافقة كل من رابطة الأندية ووزارة الشباب والرياضة على مشاركة الفريق في الدورتين، والتي تقام بمشاركة فرق من السعودية والإمارات وقطر والمغرب والصين.

وأنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاتفاق على خوض دورة ودية ثانية في الإمارات، خلال يناير المقبل، على أن تكون الدورة عقب انتهاء المشاركة بالدورة الأولى المقرر لها في الفترة من 20 إلى 24 يناير .