شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة كرم جابر وسمر حمزة في بطولة هنرى ديلجان للمصارعة بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد المصارعة برئاسة محمد محمود القائم بأعمال رئيس الاتحاد ، على المشاركة في بطولة هنرى ديلجان ، التي تقام بباريس في الفترة من 19 إلى 21 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة كل من سمر حمزة وندى مدنى، بالإضافة إلى كرم جابر، على أن تشارك سمر وندى في معسكر قبل وبعد البطولة، بينما يكتفى كرم جابر بالمشاركة في المنافسات فقط.

يقام المعسكر في الفترة من 15 إلى 18 يناير، بينما يقام المعسكر الثانى بعد البطولة في الفترة من 22 إلى 31 يناير .