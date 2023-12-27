شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2023.. أبرز 10 صفقات خطفت الأضواء فى الدورى المصرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنتهي سنة 2023، والتي شهدت العديد من الصفقات القوية والمؤثرة خلال العام الحالي، والتي كان لها مردود قوي على الجماهير المصرية.

وتنتظر بعض الأندية الانتقالات الشتوية المقبل من أجل تدعيم صفوفها بصفقات قوية على غرار صفقات عام 2023، وهناك صفقات كان لها مفعول السحر على مستوى أنديتهم وصفقات أخرى لم تحقق الأداء المنتظر منها.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 10 صفقات خطفت الأضواء في 2023 بالدوري المصري..

إمام عاشور من ميتيلاند الدنماركي إلى الأهلى

رضا سليم من الجيش الملكي المغربي إلى الأهلى

فيستون ماييلي من يانج أفريكانز التنزاني إلى بيراميدز

محمد رضا "بوبو" من فيوتشر إلى بيراميدز

محمود حمادة من فاركو إلى المصرى

أحمد بلحاج من سيراميكا إلى الجونة

أحمد قندوسي من الأهلي إلى سيراميكا

صديق أوجولا من سموحة إلى سيراميكا

حسام أشرف من الزمالك إلى بلدية المحلة

مصطفى زيكو من حرس الحدود إلى زد



أبرز 10 صفقات خطفت الأضواء فى الدورى المصرى