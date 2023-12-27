موعد مباراة الأهلى وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المحلى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة .

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر

يلتقى فريق الأهلى في السابعة مساء غد الخميس، مع مودرن فيوتشر على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

القنوات الناقلة لمباراة نهائى كأس السوبر المصري

وتنقل مباراة الاهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.