شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح بـ 15 دقيقة من مران اليوم للإعلام قبل نهائي السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر فتح مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة، شرح لهم بعض الأمور الفنية والتي ينوي تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين من أجل حصد اللقب المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدًا الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر اليوم الأربعاء قبل المباراة التي تجمعهما غدا الخميس عل ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، حيث تأهل الفريق الأحمر للمباراة النهائية في كأس سوبر الأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات فيوتشر سواء في الدوري أو مباراته الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة لإيقاف خطورة فيوتشر والحد من خطورة أوراقه الرابحة، والتتويج بلقب السوبر والحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.