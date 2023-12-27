شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: تكرار سؤال الرحيل يدل على عدم الاحترام وسنمنح الفرصة لبعض اللاعبين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جايمى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز، أنه يكن كل الاحترام والتقدير للإعلاميين والصحفيين المصريين طوال فترة عمله فى مصر .

أضاف باتشيكو خلال المؤتمر الصحفى لمباراة بيراميدز وسيراميكها فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة السوبر المصرى: "مينفعش كل مباراة يحصل فيها خسارة يتم سؤالى عن رحيلى أو إقالتى من بيراميدز وهو ما يدل على عدم الاحترام وهذا السؤال يضايق لأننى بكون حزين على الهزيمة ولكن تكراره يدل على عدم الاحترام".

وتابع: "مباراة فيوتشر قدمنا مستوى كويس جدا والأرقام والإحصائيات تثبت ذلك، ولكن لم نصل لما نريده وتحقيق الفوز حتى وصلنا لركلات الترجيح التى تعتمد على شخصية اللاعبين ومدى تركيزهم فى تنفيذها وللأسف لم يحالفنا الفوز بها وأهنأ فيوتشر على الفوز والتأهل لنهائى كأس السوبر".

وأوضح: "أنه جاهز للفوز أمام سيراميكا وأنه يبحث عن الفوز دائما فى اى مباراة يخوضها، وأنه كان الأقرب للفوز فى مباراة فيوتشر الماضية التى خسرها الفريق بضربات الترجيح، وفى مواجهة سيراميكا غدا سندخل المباراة بقوة والفريق الذى سيقدم أقوى أداء سيحقق الفوز وسنقدم فرصا للاعبين جدد لتقديم ما لديهم، مفيش مباراة سهلة نهائى، إحنا داخلين المباراة من أجل الفوز، وسأمنح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة للاستفادة من كل العناصر".

عن الدفع بأحمد ميهوب، قال باتشيكو: "أحمد ميهوب حارس شاب يقدم مستويات كبيرة ويعمل بجد في المران وعند إصابة أحمد الشناوى، كان شريف عائد من الإصابة ولكن ميهوب يتدرب كويس وأنا أثق في قدراته لذلك تم وضعه أساسيا لأنه الأكثر جاهزية في الوقت الحالي".

وأوضح مدرب بيراميدز: "التشكيل يتم وضعه من خلال رؤية المدير الفنى من خلال التدريبات وما يقوم به اللاعبون خلال الأيام التى تسبق المباراة، وقراراتى بناء على أداء كل واحد، وكان من السهل ألعب بالأسماء والنجوم وارتاح من أسئلة الصحفيين ولكن مهنة التدريب مهنة مش سهلة ويجب أن تمنح كل لاعب حقه".