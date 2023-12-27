فكرى صالح: مصطفى شوبير حارس موهوب بالفطرة و"أحسن من أبوه"

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القاهرة - سامية سيد - أكد فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، ظهر بشكل مميز خلال مباراة سيراميكا، والتي جمعت بين الفريقين بنصف نهائي كأس السوبر.

وأضاف فكري صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مصطفى شوبير حارس موهوب بالفطرة، وظهر بشكل مميز خلال نهائي إفريقيا، ولا خوف على الأهلي في وجوده وغياب محمد الشناوي".

وأشار مدرب حراس منتخب مصر الأسبق: "إمكانيات وقدرات مصطفى شوبير أفضل من أحمد شوبير، وشوبير الأب يعلم ذلك ومصطفى سيتخطاه مستقبلا".

وتابع فكرى صالح: "محمود عبد الرحيم جنش يملك إمكانيات هائلة قادته ليكون من أفضل حراس المرمى في مصر، وسبب نجاح جنش هو البرود وهدوء الأعصاب".

وأضاف مدرب حراس منتخب مصر الأسبق: "يؤخذ على جنش البرود ولكن أهم صفاته ذلك، جنش كان يظل حبيس دكة بدلاء الزمالك لأشهر، ويشارك في مباراة واحدة يتوج ببطولة، وحدث ذلك أكثر من مرة وكان أهمها أمام النادي الأهلي".

يختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر اليوم الأربعاء، قبل المباراة التي تجمعهما غدا الخميس عل ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، حيث تأهل الفريق الأحمر للمباراة النهائية في كأس سوبر الأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.