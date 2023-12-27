هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي في يناير؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، عن إمكانية انتقال قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان "الفرعون المصري" مرتبطًا في الميركاتو الصيفي الماضي بإمكانية الذهاب إلى اتحاد جدة، الذي قدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ورفض يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التفريط في صلاح الذي أصبح هداف "الريدز" في الموسم الحالي مع اقتراب عقده على الانتهاء في 30 يونيو 2025، ولكن هناك حديث عن الاتفاق السعودي خاصة وأن مدربه أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، ويحب محمد صلاح.

وقال رومانو، في تصريحات لشبكة "Caught Offside" البريطانية اليوم الأربعاء، إن "ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي الحالي، حث إدارة ناديه على منحه أموالًا للصفقات الجديدة في يناير".

وأضاف الصحفي الإيطالي: "طلب جيرارد من إدارة الاتفاق السعودي بعض الصفقات الجديدة ولكن من غير المرجح أن يكون من بينهم محمد صلاح".

وتابع: "لا أعلم الأسماء المحددة المطلوبة، لكن من المتوقع أن يكون شهر يناير مزدحمًا بالنسبة للاتفاق وجيرارد".

وعن محمد صلاح، أوضح رومانو: "الوضع هادئ بالنسبة له بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي، فهو يركز على موسمه مع ليفربول، لكن الأندية الكبرى في السعودية لن تنساه في فترات الانتقال المقبلة ولكنه صعب في يناير".