رابع الأفضل مراوغة بدوري أبطال أوروبا.. من هو التونسي إلياس العاشوري؟

ياسر رشاد - القاهرة - يعد إلياس العاشوري واحدًا من ألمع النجوم المنتظر ظهورهم بقوة مع منتخب تونس خلال كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار، فهو من مواليد عام 1999 بفرنسا وتعود أصوله إلى أب تونسي وأم جزائرية، وهو ما يمنحه أحقية اختيار تمثيل المنتخب التونسي أو الجزائري أو الفرنسي، لكنه فضل ارتداء قميص نسور قرطاج.

إلياس العاشوري في المركز الرابع بترتيب قائمة الأكثر مراوغة بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، للتواصل الاجتماعي، عن قائمة أفضل اللاعبين مراوغة ببطولة دوري أبطال أوروبا للكوسم الحالي 2023 ـ 2024.

واعتلى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي صدارة ترتيب القائمة برصيد 46 مراوغة، كما تواجد الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي فى المرتبة الثانية برصيد 44 مراوغة.

واحتل البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان الإيطالي المركز الثالث برصيد 36 مراوغة، فيما يقع التونسي إلياس عاشوري لاعب كوبنهاجن الدنماركي فى المركز الرابع بترتيب القائمة برصيد 32 مراوغة.

وتقرر اقامة مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023 ـ 2024 خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

القيمة التسوقية لـ إلياس العاشوري

وتقدر القيمة التسويقة لـ"العاشوري"، بمبلغ 1.5 مليون يورو، في آخر تحديث أصدر من خلال موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، لكن هذه القيمة من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حال مواصلة تألقه في الآونة المقبلة.

واستطاع الجناح الدولي محمد إلياس العاشوري، لفت الأنظار إليه بشده بعد تقديمه أداء مميزا في الدوري الدنماركي رفقة فريقه كوبنهاجن، بعد ان اصبح يمثل القوام الأساسي في وقتا قصير، بجانب تواجده في التشكيلة الاساسية لمنتخب "نسور قرطاج".

أرقام التونسي إلياس العاشوري

ويتصدر التونسي إلياس العاشوري نجم فريق كوبنهاجن صدارة صناعة الأهداف في مسابقة الدوري الدنماركي بـصناعة 7 أهداف.

وشارك النجم التونسي في 26 مباراة بين الدوري الدنماركي ودوري أبطال أوروبا، حيث سجّل 4 وصنع 9 أهداف، وهو أكثر لاعب أفريقي قدم تمريرات حاسمة في الملاعب الأوروبية حتى اللحظة منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.

وقاد العاشوري نادي إف سي كوبنهاجن الدنماركي إلى انتزاع بطاقة تأهله إلى الدور ثُمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2010-2011، والتي غادرها عقب الهزيمة أمام تشيلسي الإنجليزي في دور الستة عشر.