أفيال كوت ديفوار تحلم بتحقيق المجد الأفريقي للمرة الثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب كوت ديفوار لخوض غمار بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها بلاده على ملاعبها، وتحلم الأفيال بتحقيق النجمة الثالثة.

توج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس أمم أفريقيا مرتين، وكانت آخر مرة فاز بها بالبطولة في نسخة 2015 ، أي منذ 9 سنوات ماضية.

حصد منتخب كوت ديفوار بطولة أمم أفريقيا في المرة الأولى عام 1992، والتي استضافتها السنغال على أراضيها، وتوجت الأفيال على حساب غانا بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 ، والمرة الثانية كانت في نسخة 2015، على ملاعب غينيا الإستوائية.

تكرر السيناريو مجددا، وألتقى منتخب الأفيال مع غانا في النهائي مجددا، وفاز منتخب كوت ديفوار من جديد في لقاء كان بمثابة الثآر للبلاك ستارز، بعدما انتهت المباراة سلبيا دون أهداف، لكن نجح رفقاء يايا توريه التفوق عليهم في ركلات الترجيح بنتيجة 9-8.



نجوم كوت ديفوار تطمح في حصد النجم الثالثة



يعول المدرب الفرنسي جان لويس جاسكيه على أبرز نجومه مع منتخب الأفيال، وهم ويلفرد زاها لاعب جالطة سراي، و سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند، وسيرجي أورييه لاعب نوتنجهام فورست وزميله إبراهيم سنجاري، وسيكو فوفانا نجم منتصف ملعب النصر السعودي، وفرانك كيسيه لاعب أهلي جدة، والنجوم الواعدة مثل كريم كوناتيه لاعب نادي ريد بول سالسبورج النمساوي، وسيمون أدينجرا لاعب برايتون الانجليزي.

بالإضافة لـ أوديلون كوسونو المدافع الشاب المتألق مع باير ليفركوزن الذي يتصدر معه جدول ترتيب الدوري الألماني، ويعتبر المدافع صاحب الـ22 عاما أغلى لاعب في منتخب الأفيال بقيمة تسويقية تصل لـ 35 مليون يورو.

صدام



ويقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى، ويتواجد معه منتخب قوي مثل نيجيريا، وغينيا الإستوائية، وغينيا بيساو.

يلتقي منتخب الأفيال مع غينيا بيساو يوم السبت الموافق 13 يناير المقبل 2024، قبل أن يصطدم مع نيجيريا يوم 18 من الشهر نفسه، ويختتم دور المجموعات مع غينيا الإستوائية يوم 22 يناير.

يشارك الكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ 26 في تاريخه بعدما كانت أول مشاركة له في نسخة 1965 والتي استضافتها تونس، لكنها حصدت الوصافة بعد الخسارة أمام غانا بثلاث أهداف لهدفين.

