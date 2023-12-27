مدرب فيوتشر: نعرف حجم الأهلي جيدًا ونستطيع مواجهته

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على صعوبة مواجهة الأهلي غداً بنهائي كأس السوبر المصري على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة الاهلي صعبة، نواجه فريق كان يخوض مباريات بكأس العالم للأندية منذ أيام، فريق لديه أفضل اللاعبين في مصر، نحترمهم كثيراً ولكن نؤمن أننا نستطيع مواجهتهم".

وبسؤاله عن طريقة اللعب الدفاعية قال: "لا نعتمد اللعب بطريقة معينة، في حالة امتلاكنا للكرة نهاجم، والعكس، لدينا استراتيجية سوف نعتمد عليها أمام الأهلي".

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق قال: "أحاول إيجاد حلول ولا أبحث عن المشكلات، المتاحين سوف نعتمد عليهم في المباراة".

وأكد على انه يعرف حجم الأهلي جيداً مشيراً بأن المباراة لن تكن سهلة ولكن مودرن فيوتشر يسعى لتحقيق الفوز.

وأتم كلمته متحدثاً عن محمود جنش حارس الفريق مشيراً بأنه من أفضل اللاعبين الذي قام بتدريبهم خلال مشواره.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدًا الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

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