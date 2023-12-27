بعد غياب 4 نسخ بسبب إسرائـيل.. تاريخ العرب في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المنتخبات العربية بالقارة الآسيوية للمنافسة على لقب بطولة كأس آسيا بالنسخة رقم 18 والتي ستقام في قطر مطلع العام المقبل، في 12 يناير، وتنتهي في 10 فبراير 2024.

وتشهد بطولة كأس آسيا في قطر مشاركة 10 منتخبات عربية تم توزيعها على 6 مجموعات وهم: قطر، السعودية، الكويت، العراق، البحرين، سوريا، لبنان، الإمارات، عمان، فلسطين، الأردن.

واتمنعت المنتخبات العربية عن المشاركة في بطولة كأس آسيا في أول 4 نسخ التي كانت تقام بنظام المجموعات بسبب الاعتراض على تواجد منتخب الكيان الصهيوني (إسرائيل)، ومنها نسخة 1964، التي أقيمت على الأراضي المحتلة وفاز بلقبها الكيان الصهيوني.

وتواجدت المنتخبات العربية للمرة الأولى في بطولة كأس آسيا بالنسخة الخامسة سنة 1972، في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة منتخبي العراق والكويت لكن لم يحققا أي شيء يذكر.

بينما في نسخة 1976 والتي أقيمت في العاصة الإيرانية طهران وصلت الكويت للمباراة النهائية وخسرت أمام صاحبة الأرض إيران بنتيجة (1-0).

ونجح المنتخب الكويتي مرة أخرى في العودة للنهائي بنسخة 1980 عندما كان يمثل البلد المستضيف للبطولة وحقق أول لقب عربي في كأس آسيا عندما أطاح بكوريا الجنوبية بنتيجة (3-0).

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق لقب كأس آسيا 3 مرات في تاريخه، في نسختي 1984 و1988 في سنغافورة وقطر على التوالي، بعد تغلبه في المباراة النهائية على الصين وكوريا الجنوبية.

بينما شهدت نسخة 1996 التي احتضنتها الإمارات تحقيق الأخضر للقبه الثالث في نسخة شهدت تألقا لافتا للمنتخبات العربية بتأهل 3 منتخبات عربية إلى الدور نصف النهائي هي السعودية والإمارات والكويت، ثم النهائي العربي الأول في تاريخ البطولة، ونجح وقتها المنتخب السعودي في اقتناص ثالث ألقابه بتغلبه على الإمارات بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2007 التي نظمتها 4 دول هي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، حقق منتخب العراق اللقب رغم ظروف الحرب، حيث أطاح بأستراليا وكوريا الجنوبية ولعب المباراة النهائية أمام السعودية وفاز بنتيجة (1-0).

وبنسخة 2019 في الإمارات نجح المنتخب القطري في تحقيق أول ألقاب كأس آسيا عندما تغلب على اليابان بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

ويعد المنتخب السعودي هو زعيم العرب في كأس آسيا بتحقيقه 3 ألقاب، من أصل 6 حصلت عليها المنتخبات العربية في البطولة، 3 للأخضر ولقب لكل من(الكويت والعراق وقطر).

مجموعات كأس آسيا

المجموعة الأولى: قطر حامل اللقب، الصين وصيفة 1984 و2004، وطاجيكستان الوحيدة المشاركة للمرة الأولى في النهائيات، ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا التي بلغت الأدوار الإقصائية في مونديال قطر وتوجت في 2015 بكأس آسيا على أرضها، أوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران حاملة اللقب 3 مرات، الإمارات، وهونج كونج العائدة إلى المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 1968، وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان صاحبة أفضل تصنيف عالمي في آسيا (20) وحاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (4) آخرها في 2011 في قطر، إندونيسيا، العراق بطل 2007 وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين رابع 2004.

المجموعة السادسة: المنتخب السعودي حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 1996، تايلاند ثالثة 1972، وقرجزستان، عمان.

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