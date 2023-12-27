شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: لاعبو سيراميكا "فرز أول" والبرونزية هدفنا أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادى مدرب فريق سيراميكا، أنه سعيد بالمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى ومواجهة بيراميدز صعبة جدا وسنلعب من أجل تحقيق الفوز وحصد برونزية كأس السوبر غدا.

وقال أيمن الرمادى فى المؤتمر الصحفى لمباراة بيراميدز: "سعيد بالمشاركة فى بطولة السوبر المصرى، والفريق كان يمر بحالة معنوية سيئة نهاية الموسم الماضى بعد منافسته على الهروب من شبح الهبوط".

وأضاف الرمادى: "حصول فريق سيراميكا على بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة زاد من طموحنا، ولكن البطولة جاءت من عند الله ولو المسئولين فى سيراميكا فضلوا يشكروا ربنا على هذه البطولة لن يكون كافيا، لأنها جاءت فى وقت صعب على النادى".

وتابع: لاعبو سيراميكا تم اختيارهم بعناية فهم ذو أخلاقيات عالية ومثقفين ومحترفين بمعنى الكلمة، كأن تم اختيارهم "فرز أول" من اللاعبين.

وعن عقوبة محمد إبراهيم، قال الرمادى: "لن أعلق على العقوبة واللجنة رأت ما حدث واتخذت قرارا من وجهة نظرها ويجب احترام القرار، ولكن لازم ناخد بالنا أن العصبية لا تأتى من فراغ، فبالتأكيد هناك أمور جعلت الموقف بهذا الشكل".