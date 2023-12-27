شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يتحدث عن نهائى كأس السوبر واستبعاده من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، أنه يتمنى أن يقدم فريقه أداء يليق بالنادى وبالكرة المصرية خلال نهائى كأس السوبر المصري أمام الأهلى في المباراة التي تجمع الفريقين غدا.

وقال جنش في المؤتمر الصحفى الخاص بنهائى السوبر، أنه يحرص على نقل خبراته للاعبى فيوتشر، خاصة وأنها أول بطولة للفريق، والوصول إلى المباراة النهائية أمر كبير، وخاصة أنها أمام النادى الأهلى.

وعلق جنش على عدم انضمامه لصفوف المنتخب الوطنى فى القائمة المبدئية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة، مؤكدا أنه لا يحب التحدث عن نفسه بشكل فردى، متعجبا من ضم لاعب واحد فقط من صفوف فريق فيوتشر رغم الاداء الجيد والوصول للسوبر المصري.

وأضاف جنش أنه لا يمتلك قاعدة إعلامية كبيرة مثل غيره من اللاعبين لأنه ينشغل بأدائه في الملعب وعمله فقط، وكان هذا أحد أسباب رحيله عن الزمالك فى المواسم الماضية.

وطالب جنش الوقوف بجانب نادى مودرن فيوتشر، خاصة وأنه يسير بخطوات ثابتة في مختلف البطولات التى يشارك فيها سواء على الصعيد المحلى أو القارى.