شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل طنطا ومكادى فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز للفريق الأول بنادى طنطا بقيادة عمرو أنور المدير، الفنى تشكيل الفريق الذى سوف يخوض به لقاء فريق مكادى اليوم فى إطار لقاءات الجولة الـ14 لدورى المحترفين على ملعب طنطا الثانية والنصف عصرا.

وجاء تشكيل طنطا كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد ربيع (الشيخ)

الدفاع: أحمد حسنى، نصر عبد الرازق، أحمد على، أسامة النجار

الوسط: حسون محمد، أحمد السيد، محمد محسن شيكا، عبد الرحمن الدح

الهجوم: محمد عاطف، نانا آنتوى

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى الكومى، محمد السيد عبد الهادى، فارس طارق، إبراهيم جمال، الحسينى سمير، ساهر زيادة، أحمد الشامى، أقطاى عبد الله، كريم أسامة.

وجاء تشكيل مكادى على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الغندور

الدفاع: محمود مبارك - حسين الحسينى - أحمد أوكا- مؤمن عاطف.

الوسط: هشام عبد الحميد - عمر عماد - إسلامرشدي- مصطفى عز.

الهجوم: عمرو بركات-محمود السيد.

البدلاء: محمد مصطفى- مهند إبراهيم - عبدالله وحيد- ميسى - باتريك أدو - محمد على - حسام الريالي-محمد شريف - كريم الشرقاوى.

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب برصيد ١٦ نقطة بينما يحتل فريق مكادى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.