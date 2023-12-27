شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: مباراة الأهلى صعبة لأنه الأفضل فى مصر و أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر أن مباراة الفريق المقرر لها غدا أمام الاهلى في نهائي بطولة السوبر المصرى ، ستكون صعبة لأنها أمام الأهلى .

وقال فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفى للمباراة ، أنه يحترم فريق الأهلى، فهو فريق كبير ولديه أفضل اللاعبين في مصر وهو ما يجعل المباراة صعبة .

وأضاف المدير الفني أنه سيختار الطريقة الأنسب لمواجهة الأهلى، و يحاول إيجاد الحلول و اللاعبين الجاهزون للمشاركة ، فنحن نعرف أهمية الأهلى .

وقال مدرب فيوتشر :" المباراة ليست سهلة لكن سنقدم أداء جيد و نتيجة جيدة، لأن الأهلى ليس الأفضل في مصر فقط بل في قارة افريقيا ، وبالنسبة للاعبى فيوتشر فهم مجهدون بسبب خوض مباريات هامة متتالية.

واختتم حديثه عن جنش بأنه من أفضل اللاعبين الذين تعامل معهم في مسيرته المهنية في كرة القدم.

ويستعد فيوتشر لمواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري والمقرر إقامته في السابعة مساء غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد في الإمارات