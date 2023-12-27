شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادٍ بالعالم للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النادى الأهلى تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل نادٍ فى العالم خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى العالم الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن، بعدما حصل على 26.2% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن.

.وسبق وتوج الأهلي بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في العالم عن عام 2020 وتسلم وقتها مسئولي القلعة الحمراء الجائزة

ويتفوق بطل أفريقيا بفارق ضئيل عن مانشستر سيتي الفائز مؤخرا بلقب بطولة كأس العالم للأندية، بعدما حصل الأخير على 26.1% من أصوات الجماهير حتى الآن حول أفضل نادى فى العالم.

وجاء فريق الهلال السعودى فى المركز الثالث خلف الأهلي ومان سيتى على الترتيب، بحصوله على 13.8%، يليه فريق فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس فى المركز الرابع بـ12%.

وأعلن مجلس دبى الرياضى، مؤخرا عن قوائم المرشحين النهائية لجوائز "جلوب سوكر" والتي تمنح سنويًا للأفضل في العالم، والتي سيتم الإعلان عنها يوم 19 يناير المقبل في دبى.

وشهدت قوائم المرشحين النهائية تواجد النادى الأهلى بالقائمة النهائية لجائزتى أفضل ناد الشرق الأوسط وأفضل ناد في العالم.