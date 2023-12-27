شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحدد سعر بيع مابولولو في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري سعر بيع الأنجولي كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر، في ظل تلقيه عدة عروض خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه رفقة سيد البلد في الدوري الممتاز.

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم تحديد سعر بيع مابولولو حال وصول قيمة العرض المالي إلى 3 ملايين دولار، بعد الحصول على موافقة طارق العشري على رحيل اللاعب للمساهمة في حل الأزمات المالية لزعيم الثغر.

أوضح رئيس نادي الاتحاد السكندري أن مابولولو سبق وتلقى أكثر من عرض في الموسم الماضي ولكن إدارة النادي تمسكت ببقائه، مشددا على أنه لابد من توفير البديل للموافقة على رحيل المهاجم الأنجولي في يناير المقبل.

أشار إلى أن مابولولو من أبرز المهاجمين المتواجدين في الدوري المصري ومن الطبيعي اهتمام أكثر من نادي بضم اللاعب، مؤكدا أنه توجد عروضا من الأهلي والزمالك من أجل شراء خدمات اللاعب في يناير المقبل.