كولر لجماهير الأهلي: أنتظر حضوركم في النهائي لدعم الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت جماهير الأهلي دعوات للجالية المصرية في الإمارات، بضرورة حجز تذاكر مباراة السوبر أمام فيوتشر يوم الخميس، لدعم الفريق ومساندته في المباراة الصعبة.
وأكد جمهور الأهلي على ضرورة الاستجابة لرسالة مارسيل كولر المدير الفني الذي أكد إنه ينتظر حضور الجماهير ودعمهم لتقديم أفضل ما يمكن والتتويج باللقب.
وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي أن الفنان محمد حماقي سيحيي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري في أبو ظبي.
ويقام نهائي السوبر المصري بين فريقي الأهلي ومودرن فيوتشر في «السابعة بتوقيت القاهرة» مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد.
ويبدأ الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري قبل انطلاق المباراة النهائية بين الأهلي ومودرن فيوتشر.
يذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية للسوبر المصري بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فيما صعد مودرن فيوتشر بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح من علامة الجزاء.