كولر لجماهير الأهلي: أنتظر حضوركم في النهائي لدعم الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت جماهير الأهلي دعوات للجالية المصرية في الإمارات، بضرورة حجز تذاكر مباراة السوبر أمام فيوتشر يوم الخميس، لدعم ‏الفريق ومساندته في المباراة الصعبة.‏



وأكد جمهور الأهلي على ضرورة الاستجابة لرسالة مارسيل كولر المدير الفني الذي أكد إنه ينتظر حضور الجماهير ودعمهم لتقديم ‏أفضل ما يمكن والتتويج باللقب.‏



وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي أن الفنان محمد حماقي سيحيي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري في أبو ظبي‎.‎

ويقام نهائي السوبر المصري بين فريقي الأهلي ومودرن فيوتشر في «السابعة بتوقيت القاهرة» مساء غد الخميس على ملعب محمد بن ‏زايد‎.‎



ويبدأ الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري قبل انطلاق المباراة النهائية بين الأهلي ومودرن فيوتشر‎.‎



يذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية للسوبر المصري بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فيما صعد مودرن فيوتشر ‏بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح من علامة الجزاء.‏