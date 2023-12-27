مدرب فيوتشر: الاهلي الأفضل في أفريقيا ونلعب من أجل الفوز

أشاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بنظيره الاهلي، قبل مواجهته غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره مودرن فيوتشر غداً الخميس، بنهائي كأس السوبر المصري على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “مباراة الاهلي ستكون صعبة، فهو لديه أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا، وكان يخوض مباريات كأس العالم للأندية منذ أيام قليلة، نحترمه كثيراً ولكن نؤمن أننا نستطيع مواجهتهم”.

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وأشار مدرب فيوتشر إلى أنه لن يعتمد على اللعب بطريقة دفاعية أمام الاهلي، وفي حال امتلاك لاعبيه الكرة سيهاجموا، والعكس.

وواصل: “لدينا استراتيجية سوف نعتمد عليها أمام الاهلي، وسأحاول إيجاد حلول لتعويض المصابين من اللاعبين المتاحين”.

واختتم: “أعلم حجم الاهلي جيداً، ولكن مودرن فيوتشر يسعى لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن حمود جنش حارس الفريق من أفضل اللاعبين الذي قام بتدريبهم خلال مشواره”.