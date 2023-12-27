تصرف غريب من بنزيما بعد خسارة الاتحاد أمام النصر.. صورة

قام النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة بتصرف غريب، عقب الهزيمة من نظيره النصر في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

وسقط فريق الاتحاد أمام نظيره النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 17 والمؤجلة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعرض كريم بنزيما للهجوم من جماهير الاتحاد عقب السقوط أمام النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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وقام بنزيما بـ”تعطيل” حسابه الرسمي في “إنستجرام” بشكل مؤقت، وذلك بسبب الضغط الجماهيري والانتقادات الموجهة له.

وتمكن بنزيما، من تسجيل 12 هدفًا هذا الموسم مع اتحاد جدة، وصنع 5 آخرين، خلال خوضه 20 مباراة رسمية، في جميع المسابقات.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة.

وكان فريق الاتحاد قد ودع بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني عقب الهزيمة من نظيره الاهلي.