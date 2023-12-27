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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

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الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا- كأس السوبر المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا- كأس السوبر المصري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي فيوتشر في إطار منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وستنطلق مواجهة الاهلي أمام نظيره نادي فيوتشر غدًا الأثنين الموافق 28 ديسمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت على ملعب “محمد بن زايد”.

وكان المارد الأحمر قد تأهل على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بهدف دون رد في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

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في المقابل صعد فيوتشر أمام نادي بيراميدز بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 14/13 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب “محمد بن زايد” يوم الأثنين الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد فيوتشر

ستذاع مواجهة المارد الأحمر أمام مودرن فيوتشر عبر قناتي “أون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة و” أبو ظبي ” الإماراتية.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد فيوتشر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، و محمد عبد المنعم ، ورامي ربيعة، و على معلول

الوسط: كوكا، و مروان عطية ، و إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو ، و حسين الشحات، و محمود كهربا

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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