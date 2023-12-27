سام مرسي يوجه رسالة مؤثرة بسبب فلسطين بعد هدفه أمام ليستر سيتي

وجه سام مرسي لاعب إبسويتش تاون ومنتخب مصر رسالة مؤثرة بسبب فلسطين عقب نهاية مباراة فريقه ضد ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي.

وشارك سام مرسي في تعادل فريقه إبسويتتش أمام ليستر سيتي، إيجابيًا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بالجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وسجل مرسي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة، عقب تسديدة غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.

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وقال مرسي عبر شبكة سكاي سبورتس: “بينما تستمر المحنة في فلسطين، فنحن نتشرف بالتواجد هنا أمام 30 ألف مشجع ومع هذا الفريق الرائع”.

وأضاف: “نستمتع بما نقدمه وسعداء بتواجدنا في هذا المركز، فنحن محظوظين لأننا نلعب كرة القدم من أجل العيش”.

وشارك نجم منتخب مصر صاحب الـ 32 عاما مع إبسويتش، في 23 مباراة خلال الموسم الجاري، وأحرز هدفين وصنع ثلاثة.

ويتواجد سام مرسي في قائمة منتخب مصر المبدئية لمنتخب مصر، التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023 خلال شهر يناير المقبل.