بعد 38 يومًا.. جاياردو على أعتاب الرحيل عن الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن مستقبل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد بعد الهزيمة الثقيلة أمام النصر في دوري روشن السعودي.

وتلقى نادي الاتحاد هزيمة قاسية أمام النصر بنتيجة 5-2، في مباراة الكلاسيكو، التي جمعتهما على ملعب “الجوهرة المشعة”، ضمن المواجهة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر لدروي روشن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “اليوم” السعودية فإن مستقبل جاياردو مع اتحاد جدة أصبح في خطر بعد النتائج المتراجعة للعميد تحت قيادته عقب 38 يومًا فقط من توليه مهمة تدريب الفريق.

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وسلطت الصحيفة السعودية الضوء على أرقام المدرب الأرجنتيني مع الاتحاد خلال 38 يومًا فقط حيث لعب مع النمور 9 مباريات وحقق الفوز في 4 وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وحيدة.

وبعد الخسارة الكبيرة لـ اتحاد جدة تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري.