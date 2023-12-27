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” جمهور الاهلي لا يرحم”.. تصريحات نارية لـ كولر قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر

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مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على المواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي مودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال.

ويلتقي فريق الاهلي أمام منافسه نادي فيوتشر مساء غد الخميس في نهائي كأس السوبر المصري وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت .

وقال كولر في المؤتمر الصحفي ” واجهنا صعوبات كبيرة بسبب ضغط اللقاءات لقد عبنا قبل 48 ساعة وبالأمس خاض اللاعبون مرانًا استشفائيًا ثم اليوم سيخوضون المران الرئيسي”.

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وتابع”علينا التركيز في لقاء الغد لحصد اللقب المحلي الأمر الذي يجعلنا أمام ضرورة اللعب بشكل قوي ونملك الخبرات للفوز بالكأس”.

وأوضح” ليس لدينا مخاوف من الناحية البدنية للاعبين، ونحن جاهزون بشكل جيد واللاعبون اعتادوا على هذا الأمر وسيركضون لآخر دقيقة من اللقاء”.

وشدد كولر في حديثه” نمتلك قائمة تضم مجموعة من اللاعبين الكبار وبمستويات متقاربة وسأقوم بتحديد التشكيل حسب الجاهزية البدنية والفنية”.

وتابع” لم أشبع من التتويج بالبطولات مع الاهلي حيث احتاج المزيد وأعلم جيدًا أن الجماهير لا تشبع أيضًا من هذا الأمر، ولا يرحم لو خسرت أي بطولة وهو عنصر إيجابي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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