حقيقة رئاسة أيمن ممدوح عباس شركة الكرة بنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أوضح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة رئاسة أيمن ممدوح عباس شركة الكرة بالنادي، مشيرا إلى أن هاني برزي مكلف بهذا الملف.

وقال سليمان خلال تصريحات تلفزيونية: "هناك ملفات يديرها مجلس الإدارة وهاني برزي مكلف بإنشاء شركة كرة وشركات اقتصادية أخرى لنادي الزمالك، كما أن أيمن ممدوح عباس لا يسعى لأي منصب وهدفه عودة الزمالك لوضعه الطبيعي".

وأضاف: "وكل ما يقال عن رئاسة شركة الكرة في نادي الزمالك ليس صحيحا، ولم نتداول أي أسماء، ونريد المشاركة في كل المسابقات".

وواصل: "تلقينا العديد من العروض للمشاركة في بطولات ودية في يناير المقبل، وسنخوض معسكرين بين 18 وحتى 29 يناير 2024 في إماراتي أبوظبي ودبي، الزمالك هو الوحيد الذي سيتقاضى مبالغ مالية تليق باسمه نظير المشاركة في البطولتين بالإضافة لتحمل تكلفة الإقامة والسفر".

واختتم سليمان: "مجلس الإدارة درس قرار الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة بسبب تعارضها مع الدورتين الوديتين في ظل الإصابات التي ضربت الفريق وتواجد لاعبين مع منتخب مصر الأولمبي".

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