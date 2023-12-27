بايرن ميونخ ينضم للسباق مع ريال مدريد على لاعب مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يستعد نادي ريال مدريد من أجل تقديم عرض إلى مانشستر يونايتد، لضم قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران في سوق الانتقالات الشتوية المقرر لها شهر يناير المقبل. وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويريد الريال تعزيز مركز خط الدفاع في سوق الانتقالات الشتوية، بعد إصابة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بالإضافة إلى النمساوي ديفيد ألابا ، ليستكمل الملكي الموسم بقلبي دفاع فقط، أنطونيو روديجر وناتشو.

وطلب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من إدارة الريال التعاقد مع لاعب لديه الخبرة الكافية لقيادة خط دفاع الملكي، من أجل القدرة على استكمال الدوري ودوري الأبطال بمستوى يليق بتاريخ الفريق.

ولكن الآن يواجه الريال منافسا قويا على صفقة المدافع الفرنسي، وهو العملاق الألماني بايرن ميونخ الذي يريد تدعيم صفوف الفريق خلال شهر يناير المقبل.

ويغيب عن البايرن خلال الفترة المقبلة، كيم مين جاي لمشاركته في كأس آسيا مع منتخب كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى نصير مزراوي الذي سينضم إلى منتخب المغرب من أجل كأس الأمم الأفريقية.

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