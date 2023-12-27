"أعتقد أنه يمكنني المساهمة بشكل أكبر"... جاكبو يتحدث عن غياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أكد الهولندي كودي جاكبو لاعب ليفربول، أن الريدز يمتلك القوة الهجومية اللازمة لخوض المباريات دون محمد صلاح عندما يغادر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

وسيغيب محمد صلاح عن ليفربول بعد مباراة نيوكاسل المقبلة، بسبب الانضمام إلى معسكر المنتخب المصري من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال جاكبو بعد تسجيل جوتا ونونيز في مباراة بيرنلي الماضية: "بالنسبة لكل مهاجم لم يسجل في بعض المباريات، من الجيد دائما العودة إلى قائمة الهدافين وقد فعل داروين ذلك بهدف جيد للغاية".

وأضاف: "بالنسبة لديوجو، عندما تتعرض للإصابة وتعود وتسجل، يكون ذلك دائما أمرا رائعا ويجعلك تستعيد الثقة كلاعب كرة قدم".

وواصل: "سيرحل محمد صلاح بعد مباراة نيوكاسل، لذا نحن بحاجة إلى تسجيل الأهداف بالطبع، أعتقد أنه يمكنني المساهمة بشكل أكبر".

واتفق قائد الفريق فان دايك مع جاكبو ، واختتم: "على الآخرين أن يتحملوا المسؤولية، وعلينا أن نتعامل مع غياب صلاح ولدينا لاعبون في خط الهجوم يمكنهم إحداث الفارق، دعونا نر كيف سنتعامل مع الأمر".

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