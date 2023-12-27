باتشيكو: لم أقصد إهانة الإعلام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه يحترم الإعلام المصري ولم يكن يقصد أي إهانة للصحافة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى بعد مباراة فيوتشر في السوبر المصري.

وقال باتشيكو: "طوال فترة عملي في مصر لم أخرج عن النص ودائما سعيد بتواجدي هنا، ولا أقصد مطلقا إهانة لشخص أو الأعلام المصري، ويجب أيضا أن يكون هناك احترام متبادل، حيث استفزني سؤال الصحفي بشأن رحيلي".

وأضاف: "لعبنا مباراة قوية أمام فيوتشر وكنا نستحق الفوز والتأهل للنهائي، ولكن غاب التوفيق عن اللاعبين في ركلات الترجيح".

واختتم جايمي: "هنا في بيراميدز لا ننظر سوى للفوز خلال جميع المباريات، وأسعى خاليا لإشراك جميع عناصر الفريق مع عودة الغائبين منذ فترة، بجانب إشراك أحمد توفيق وسيف جعفر".

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