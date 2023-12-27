دفع 4 مليون و365 ألف دولار.. حصاد ألقاب وصفقات الأهلي خلال عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض النادي الأهلي اللقاء الأخير له في عام 2023، بمواجهة سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وحقق الأهلي 4 بطولات خلال عام 2023 وهم، الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه، كأس مصر موسم 2021-2022 للمرة الـ38 في تاريخه عقب الفوز على بيراميدز، كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه عقب الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التفوق على الوداد المغربي.

وحصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-3، فيما خسر البطولتين التاليتين، كأس السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة الجزائري، دوري السوبر الأفريقي لحساب صن داونز.

من الناحية المالية للأهلي خلال عام 2023، دفعت خزينة النادي مبلغ 4 مليون و365 ألف دولار، وكان إمام عاشور أغلى صفقات النادي بقيمة 2 مليون و68 ألف دولار، فيما استفاد النادي الأهلي بمبلغ 4 مليون و 795 ألف دولار أمريكي مقابل بيع اللاعبين التاليين، حمدي فتحي، محمد شريف، أحمد قندوسي، حسام حسن، بروني سافيو.

وانتعشت خزينة الأهلي بالمبالغ التالية عن طريق هذه البطولات، 4 مليون دولار الجائزة المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، 250 ألف دولار الجائزة المالية بعدما حصد المركز الثاني في كأس السوبر الأفريقي، مليون و 700 ألف دولار بعدما حصد المركز الثاني في دوري السوبر الأفريقي، 2 مليون و500 ألف دولار بعدما حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ويقترب النادي الأهلي من إنعاش خزينته، في حال الفوز بنهائي السوبر المصري للأبطال على حساب سيراميكا كليوباترا غدا، إذ تبلغ الجائزة المالية للبطل 250 ألف دولار.

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