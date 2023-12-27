هيثم عرابي يكشف سبب اتصال مورينيو بمدرب فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أوضح هيثم عرابي، المدير الرياضي في نادي مودرن فيوتشر سبب اتصال جوزيه مورينينو، المدير الفني لنادي روما بريكاردو فورميسينو مدرب الفريق، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز.

وتلقى بريكاردو فورميسينو المدير الفني لنادي فيوتشر اتصالا هاتفيا من جوزيه مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة الأول مع بيراميدز.

وقال عرابي عبر قناة الحياة: "دائما ما نقول على اللاعبين إن الموجود يجب أن يلعب والفريق الذي يريد تحقيق الفوز لا يجب أن يعلق فشله على شماعات واللاعبين جاهزين نفسيا رغم الغيابات، الأهلي أيضا جاهز نفسيا مهما كان يمر بظروف صعبة أو إرهاق فهو يستطيع أن يحقق الفوز في المباريات النهائية وهذا ما نريد تعليمه للاعبين".

وأضاف: "فروموسينيو صديق مقرب جدا من جوزيه مورينيو وقال لي إنه اعتاد على الحديث معه كل يوم ولذلك رد عليه أثناء المؤتمر الصحفي وأخبرته بأمر العقوبة وتفهمنا الأمر ونقبلها ومورينيو كان يتصل به لكي يعرف نتيجة المباراة".

واختتم: "لا توجد أي خلافات بين أحمد رفعت وفورميسينو ولكنه يمر بظروف خارج كرة القدم ستمر ويعود بعدها للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي، ناصر ماهر لاعب كبير ولكن استبعاده عن السفر مع الفريق للسوبر قرار فني من المدرب ولكن سيعود بعد ذلك أيضا مع الفريق".

ويستعد فيوتشر لمواجهة النادي الأهلي، في السابعة مساء غدا الخميس، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

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