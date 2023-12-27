"لديهم أفضل اللاعبين في مصر".. مدرب فيوتشر يتحدث عن مواجهة الأهلي بكأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر صعوبة مواجهة الأهلي غدا الخميس، بنهائي كأس السوبر المصري على ملعب إستاد محمد بن زايد.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي: نواجه فريقا كان يشارك في كأس العالم للأندية منذ أيام، فريق لديه أفضل اللاعبين في مصر، نحترمهم ولكن نؤمن أننا نستطيع الفوز عليهم ".

وعند سؤاله عن إصابات الفريق، أضاف:" أحاول إيجاد بعض الحلول ولا أبحث عن المشكلات، اللاعبين المتاحين سوف نعتمد عليهم في المباراة المقبلة ".

وأكد المدرب البرتغالي أن حارس الفريق محمود جنش من أفضل اللاعبين الذي قام بتدريبهم خلال مشواره.

وعن طريقة اللعب الدفاعية، اختتم:"لا أعتمد على طريقة لعب معينة، وفي حالة امتلاكنا للكرة نهاجم، والعكس كذلك، لكن لدينا استراتيجية سوف نعتمد عليها في مواجهة الأهلي غدا ".

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