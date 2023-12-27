جنش عن مواجهة الأهلي: لا يوجد مستحيل في كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث محمود جنش حارس فريق مودرن فيوتشر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي، عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة المارد الأحمر في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال جنش: "مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي حدث مهم جدا لنا، وأتمنى أن نستطيع تقديم مستوى يليق بنا وبالكرة المصرية".

وأضاف: "أتمنى مساعدة زملائي في الفريق ونقل خبراتي للاعبين، وبالطبع سعيد لوصولنا إلى المباراة النهائية بكأس السوبر، ونواجه فريقا معروفا ليس فقط على مستوى ومصر وأفريقيا، بل على مستوى الوطن العربي، حيث رأينا جمهورهم في المباراة الأخيرة يملىء الملعب".

وعن ضغط المباريات والبطولات، واصل: "لم نعتد على هذا الأمر، عكس الأهلي والزمالك المعتادين على ذلك، ونستطيع الفوز ولا يوجد مستحيل في كرة القدم".

واختتم: "لم نخض أي مباراة هذا الموسم ونحن مكتملو الصفوف سوى في 3 مواجهات فقط، وخلال آخر ثلاثة مواسم نقدم مستويات قوية".

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