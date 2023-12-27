شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل ديانج عن الأهلي فى يناير بعد الإغراءات القطرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية قطرية عن اهتمام نادي قطر القطري بالتعاقد مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه، ليكون ثاني الصفقات التي يبرمها النادي القطري من الأهلي بعدما سبق وتعاقد مع حمدي فتحي في بداية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة الراية القطرية أن نادي قطر القطري يسعى خلال فترة الانتقالات الشتوية لإجراء بعض التغييرات على مستوى اللاعبين المُحترفين، وأيضًا تعزيز صفوفه بصفقات تساعد الفريق على تحقيق أهدافه وطموحات جماهيره.

هل وصل عرض رسمي للأهلي من أجل ديانج؟

المؤكد أن الأهلي لم يصله أية عروض رسمية تخص ديانج في الوقت الحالي، والنادي لن ينظر لأي عرض قبل وصول عرض رسمي من الأندية المهتمة بضم اللاعب.

وهل يوافق الأهلي على بيع ديانج في يناير؟

الأهلي منفتح على معرفة الشروط المالية الخاص ببيع ديانج في الميركاتو الشتوي، في حالة وصول رسمي، وفي حال تقديم عرض مالي مغري، فلن يمانع في خروج اللاعب وتحقيق استفادة مالية من بيع اللاعب.

وهل الأهلي بحاجة إلى ديانج؟

الأهلي في حاجة لديانج وكل اللاعبين المسجلين في قائمته، ولكن في حالة وصول عرض مغري من أحد الأندية الراغبة في ضم اللاعب، فلن يمانع في بيعه، لاسيما وأن هناك عدد كبير من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض غياب اللاعب المالي، مثل مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

وما أسباب تفاوض قطر القطري لشراء ديانج؟

أوضحت صحيفة الراية أن نادي قطر دخل في مفاوضات مع الدولي المالي أليو ديانج لاعب الأهلي لتدعيم خط وسط الفريق، بديلًا للعراقي بشار رسن الذي سيرحل عن الفريق.

وأضافت أن نادي قطر يواجه منافسة على التعاقد مع ديانج في ظل وجود عروضًا تخص اللاعب من بعض الأندية الخليجية والأوروبية، حيث تلقى اللاعب أيضًا عرضًا للعب في الدوري البلجيكي.

ويتواجد نادي قطر في المركز الثامن في ترتيب دوري نجوم إكسبو برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي التاسع، بعد أن تلقى الفريق خسارة في الجولة الأخيرة الـ (12) قبل توقف الدوري، وهو المركز الذي لا يُرضي إدارة النادي التي وفرت كافة الأمور لتحقيق أفضل النتائج.