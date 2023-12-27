شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: خبرات الأهلي تساعدنا على تجاوز الإجهاد أمام فيوتشر.. والجمهور لا يرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤمن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام مودرن فيوتشر غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال وتحتاج تركيز شديد من الجميع، مؤكدا: "لدينا من الخبرات أن نتعامل مع موقف ضغط المباريات ولعب مباراة كل 48 ساعة ، والذي تعودنا عليه في الفترة الأخيرة".

قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد: "واجهنا صعوبات كبيرة بسبب ضغط المباريات من شارك في مباراة سيراميكا الأخيرة خضع للاستشفاء في مران الأمس والفريق يخوض المران الرئيسي اليوم قبل لعب مباراة فيوتشر غدا، ويجب أن نركز في النهائي للفوز باللقب وإضافة لقبا جديدا للنادي، وهذا يتطلب العمل بشكل أقوى ولدينا من الخبرات ما يساعدنا على ذلك".

تابع: "سنكون جاهزين بشكل جيد لمواجهة فيوتشر كما أن اللاعبين اعتادوا على لعب مباراة كل 3 أيام، واللاعبين جاهزين فنيا وبدنيا وقدموا مباراة كبيرة أمام سيراميكا ولعبوا حتى الدقيقة الأخيرة في المباراة الماضية رغم الإجهاد".

شدد: "حتى الآن لم أحدد التشكيل الذي سيخوض مباراة فيوتشر غدا، وسيتحدد ملامح التشكيل بعد نهاية مران اليوم وفقا للحالة البدنية للاعبين، وليس لدي مخاوف من الحالة البدنية ولدينا لاعبين كبار على مستوى متقارب من المستوى الفني، وسنلعب بشكل جيد وسنكون جيدين على المستوى البدني في مباراة الغد حتى آخر دقيقة".

فسر: "هناك عناصر كثيرة تحدد مشاركة لاعب عن آخر في التشكيل الأساسي، سواء مستواه في التدريب أو طبيعة المنافس أو وفقا لأمور تكتيكية ومن أجل رغبتي في تنفيذ أمور تكتيكية معينة تميز لاعب عن آخر، والأمر يتحدد وفقا لقوة المنافس".

وعن أحمد نبيل كوكا، أكد: "اللاعب أظهر قدرات عالية ولم يصبح بالنسبة لاعب ناشئ وهو لاعب تقيل ويتطور، ومن لا يلعب عليه دور أكبر أن يجتهد في التدريب ويطور نفسه ويدخل المنافسة لأنها جزء من كرة القدم، ويرى النواقص التي يعاني منها".

استطرد: "أنا كمدير فني أختار اللاعب الذي يساعدني وينفذ ما أطلبه منه، ونتابع الخرائط الحرارية للاعبين، ولا يوجد لاعب في الأهلي يضمن مكانه في التشكيل، ولو شعر أي لاعب بذلك سيعود للدكة ويحصل لاعب آخر على الفرصة بدلا منه، والاجتهاد شرط مشاركة أي لاعب في المباريات".

لدينا جهاز طبي على أعلى مستوى وعلاقتي به جيدة، وأي لاعب لديه شك في إصابته لن يشارك ومن الصعب المخاطرة بأي لاعب، ولكن في نفس الوقت نجلس مع الجهاز الطبي ونتناقش حول نسبة المخاطرة بِأن أي لاعب وفي النهاية لا أميل للمغامرة، ولو كدمة ولم يشعر اللاعب بأي شكوى تكون الأمور عادية، ولكن لو إصابة عضلية يكون من الصعب مشاركته

وعن إهدار الفرص، نتحدث عن الأمر في كل مؤتمر صحفي، وهي مشكلة معروفة نصل للمرمى كثيرا وهو أمر إيجابي أننا نخلق فرص ونتحرك جيدا ولكن ينقصنا تحويل الكرة داخل الشباك، وفيها جزء يحتاج للتدريب، ولكن لعب مباراة كل 48 ساعة يحرمني من تدريب اللاعبين، وأحاول تعويض ذلك في التدريبات وأن يتعاملوا بهدوء وثقة ويكونوا في قمة التركيز من أجل تحويل كم الفرص الكثيرة إلى أهداف".

أردف: "حالة التشبع من الوارد أن تحدث في حالات فردية ولكن يكون علينا دور كبير في إخراج اللاعبين من هذه الحالة وأن أكون قدوة، ولكن عندي شغف أن أفوز بكل الألقاب واحساس جميل أن ألعب على بطولة، ولازلت لدي أهداف لتحقيق الكثير من الألقاب، ولدي خبرات حصلت عليها من الألقاب التي توجت بها في أوروبا قبل القدوم للأهلي، وشعور آخر أن تكون لديك رغبة في تحقيق الألقاب وهو ما يختلف عن المنافسة على الهروب من الهبوط".

واصل: "لابد أن تتطبع بشخصية الأهلي حال ارتداء قميه ويساعدنا على ذلك كباتن الأهلي، لأنهم جربوا ذلك الشعور كثيرا وتوجوا بالعديد من الألقاب، ويوجد جيل وراء جيل يتشرب هذا الفكر وينقله إلى اللاعبين الشباب، وأنا لا أشبع من البطولات، كما أن جمهور الأهلي لا يشبع من البطولات ، وعند التعادل أو الخسارة قد يصل الأمر إلى الضرب وجمهور الأهلي لا يرحم، ومن الوارد أن تفقد بعض الألقاب فيبعض المواسم، ولا يوجد في أي مكان في العالم، تقع منك بعض الأمور وهو أمر علينا تقبله، وأعلم أن جمهور الأهلي لن يتقبل ذلك، ولكن الأهم علينا عدم التهاون".

وعن تواصل جهاز المنتخب الوطني مع اللاعبين الدوليين، أضاف: "لم يتواصل أحد معي من جهاز منتخب مصر بشأن اللاعبين، وتركيزي في مباراة فيوتشر، من أجل الفوز فيها وسنستخدم كل الأسلحة للفوز بها، لاسيما وأن اللاعبين الدوليين سيحصلون على راحة قليلة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر والمشاركة في أمم إفريقيا وتشريف منتخب بلادهم".