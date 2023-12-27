شكرا لقرائتكم خبر عن تعادلين وتقدم 4 فرق في الشوط الأول من مباريات دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم 6 مباريات في دوري المحترفين ضمن لقاءات الجولة الـ 14، والتي انطلقت أول أمس بلقاء حرس الحدود والنصر للتعدين والذي انتهى بفوز الحرس بهدفين مقابل هدف.

مكادي يتقدم علي طنطا

تقدم فريق مكادي علي مستضيفه طنطا بهدف نظيف احرزه عمرو بركات في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول لينتهي بتقدم الضضيوف بهدف نظيف.

يحتل طنطا المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة بينما يحتل مكادي المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

غزل المحلة يتعادل مع السكة

تعادل فريق السكة الحديد بهدف لكل فريق علي ضيفه غزل المحلة احرزه باسم عادل في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وتعادل عبده يحيى لفريق غزل المحلة في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول.

يحتل فريق السكة الحديد المركز الـ9 برصيد 20 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

بتروجت يحرز هدفين في دكرنس

تقدم فريق بتروجت صاحب الأرض علي نظيره دكرنس بهدفين نظيفين في الشوط الأول احرزهما سامح إبراهيم في الدقيقة 9 ، وإسماعيل بامبا في الدقيقة 48 .

يحتل بتروجت المركز الأول برصيد 29 نقطة بينما يحل دكرنس في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

التعادل السلبي بين دجلة و وي

انتهي الشوط الأول من مباراة وادي دجلة ووي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يحتل وادي دجلة المركز الخامس برصيد 22 نقطة بينما يحتل وي المركز الـ11 برصيد 17 نقطة

لافيينا يتأخر امام بترول أسيوط

تقدم فريق بترول أسيوط علي نظيره لافيينا بهدف نظيف في الشوط الأول احرزه احمد خالد في الدقيقة 45.

يحتل لافيينا المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما يحتل بترول أسيوط الحصان الأسود للموسم الحالي بقيادة أحمد عبد المقصود المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

بروكسي يتقدم علي جمهورية شبين بهدف

تقدم فريق بروكسي علي نظيره جمهورية شبين بهدف نظيف احرزه احمد ادهم في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

يحتل فريق بروكسي المركز الـ12 برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق جمهورية شبين المركز الـ17 برصيد 10 نقاط.