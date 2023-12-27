شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: هدفنا العودة بكأس السوبر غدا.. وجاهز لمباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الشناوي قائد الأهلي أن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام مودرن فيوتشر غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال وتحتاج التركيز الشديد من كل اللاعبين.

قال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لدينا مباراة نهائية غدا ورغم أن المباريات الماضية شهدت ضغطا كبيرا ولكن مستعدين بشكل قوي، وغدا نهائي بالنسبة والفريق بالكامل يعلمون ما يعني نهائي بالنسبة لنا وسنلعب مع فريق محترم ومنظم ويسير بشكل جيد على مستوى افريقيا والدوري".

أوضح: "اليوم حضرنا وشاهدنا المنافس ونستعد بشكل جيد أتمنى أن يحالفنا التوفيق غدا ونعود إلى القاهرة بكأس السوبر".

شدد الشناوى: " "جاهز لمباراة الغد ومشاركتي في يد الجهاز الفني وكلنا ثقة في أي لاعب سيشارك فنحن لدينا مجموعة مميزة جدا".