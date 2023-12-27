اخبار الرياضه

حصاد السلة فى 2023 ..كأس عالم وملحق أولمبياد وبطولات فى الأندية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد السلة فى 2023 ..كأس عالم وملحق أولمبياد وبطولات فى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

نجحت كرة السلة فى تحقيق الكثير من الانجازات و البطولات خلال عام 2023، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية .

 

شارك منتخب السلة في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى كأس العالم ، و نجح من خلالها في التاهل إلى  كأس  العالم، والتي أقيمت بالفلبين، و خسر في المباريات الترتيبية، و لكنه ضمن رسميا المشاركة في الملحق العالمى المؤهل لأولمبياد باريس 2024، والذى يضم 24 منتخبًا يتأهل منهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.

 

ويشارك منتخب السلة في البطولة العربية التي تقام بمصر وتختتم منافساتها 3 يناير المقبل.

 

على مستوى الأندية ، حقق الأهلى العديد من الألقاب عددها 54 بطولات على مستوى الرجال ، منها لقب دوري المرتبط ، ولقب كأس مصر بالإضافة إلى التتويج بلقب دوري السوبر للموسم الثاني على التوالي، والتتويج بلقب الدوري الأفريقي لكرة السلة "الافررو ليج ،  وتأهل  إلى كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع .

 

وعلى مستوى السيدات توج بدورى المرتبط ، و كأس السوبر المصرى و دورى السوبر و الكاس  وكذلك بطولة منطقة القاهرة للسيدات، دون اى هزيمة طوال الموسم .

 

وتوج فريق سلة سبورتنج بلقب البطولة الافريقية للسيدات بعد الفوز في كل المباريات التي خاضها بالبطولة محققا العلامة الكاملة في 7 مباريات .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements