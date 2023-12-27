شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد السلة فى 2023 ..كأس عالم وملحق أولمبياد وبطولات فى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت كرة السلة فى تحقيق الكثير من الانجازات و البطولات خلال عام 2023، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية .

شارك منتخب السلة في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى كأس العالم ، و نجح من خلالها في التاهل إلى كأس العالم، والتي أقيمت بالفلبين، و خسر في المباريات الترتيبية، و لكنه ضمن رسميا المشاركة في الملحق العالمى المؤهل لأولمبياد باريس 2024، والذى يضم 24 منتخبًا يتأهل منهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.

ويشارك منتخب السلة في البطولة العربية التي تقام بمصر وتختتم منافساتها 3 يناير المقبل.

على مستوى الأندية ، حقق الأهلى العديد من الألقاب عددها 54 بطولات على مستوى الرجال ، منها لقب دوري المرتبط ، ولقب كأس مصر بالإضافة إلى التتويج بلقب دوري السوبر للموسم الثاني على التوالي، والتتويج بلقب الدوري الأفريقي لكرة السلة "الافررو ليج ، وتأهل إلى كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع .

وعلى مستوى السيدات توج بدورى المرتبط ، و كأس السوبر المصرى و دورى السوبر و الكاس وكذلك بطولة منطقة القاهرة للسيدات، دون اى هزيمة طوال الموسم .

وتوج فريق سلة سبورتنج بلقب البطولة الافريقية للسيدات بعد الفوز في كل المباريات التي خاضها بالبطولة محققا العلامة الكاملة في 7 مباريات .