شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب رد كاراكاس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك ، وصول رد من نظرائهم بنادى كاراكاس الفنزويلي على طلب تسوية مستحقات سامسون أكينولا مهاجم الفريق، والتى تسببت فى إيقاف قيد الزمالك خلال الأشهر الماضية.

وعرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات، ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه.

ولا يٌعد كاراكاس الفنزويلي الطرف الوحيد فى تسبب سامسون بإيقاف قيد الفريق، بل هناك فريق نيجيرى هو ليون 36، حيث تلقى اتحاد الكرة إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر سبتمبر الماضى بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجددًا، بسبب شكوى جديدة من نادى ليون 36 النيجيرى، الذى طلب حق الرعاية فى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأبيض.

وطلب النادي النيجيري حق رعايته فى سامسون أكينولا فى قضية رفعها بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بمبلغ 11 ألف دولار، لم يسدده الزمالك منذ الحصول على خدمات اللاعب.