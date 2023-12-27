شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينافس على 4 جوائز بمسابقة جلوب سوكر.. 2 للأحمر و2 لكولر والشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس النادي الأهلي على 4 جوائز في مسابقة مؤسسة جلوب سوكر، للأفضل في عام 2023 بفضل النجاحات التي حققها النسور الحمر خلال الموسم الحالي.

تصدر الأهلى تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل نادٍ فى العالم خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى العام الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن، بعدما حصل على 26.2% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن.

كما يتصدر الأهلى تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل نادٍ فى الشرق الأوسط خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى الشرق الأوسط في عام2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن، بعدما حصل على 42.3% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن.

وتصدر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل مدير فني فى العالم خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد كولر فى المركز الأول بترتيب أفضل مدير فني فى العام الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن، بعدما حصل على 27.9% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن.

وأخيرا ينافس محمد الشناوي تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل لاعب فى الشرق الأوسط خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد الشناوي فى المركز الثالث بترتيب لاعب فى الشرق الأوسط بالعام الحالي لحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن، بعدما حصل على 19.3% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن، خلف الثنائي كرستيانو رونالد ورياض محرز.