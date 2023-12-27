ديوكوفيتش يستهل موسمه في كأس يونايتد

الرياص - اسماء السيد - باريس : يُطلق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم كرة المضرب العالمية المتوّج بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، موسمه الجديد بالمشاركة في كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في بيرث، فيما يستهله الماتادور الإسباني رافايل نادال المتوّج بـ22 لقباً كبيرا الى المنافسة، بالمشاركة في دورة بريزبين بعد غياب قرابة العام للإصابة.

ديوكو لا يزال متعطّشاً

بعد أن دخل تاريخ كرة المضرب عام 2023 بتتويجه بثلاثة ألقاب جديدة في الغراند سلام، معادلاً الرقم القياسيّ المطلق في عدد الألقاب الكُبرى (24 لقبا وسجلته الأسترالية مارغريت كورت في الستينيات والسبعينيات)، رقم قياسي سابع في بطولة "أيه تي بي" الختامية، وصدارة التصنيف العالمي لأكثر من 400 أسبوع، لا يزال ديوكوفيتش (36 عاماً) متعطّشاً للفوز بالألقاب.

ويسعى الصربي إلى الفوز بالميدالية الذهبيّة في أولمبياد باريس هذا الصيف، بعدما كان اكتفى بالبرونزيّة في منافسات الفردي عام 2008 في بكين.

ويخوض ديوكوفيتش مواجهة قوية أمام الشاب الإسباني كارلوس ألكاراس الأربعاء في مباراة استعراضية في السعودية، يتوجّه إلى خوض كأس يونايتد، وهي مسابقة للمنتخبات المختلطة في بيرث وسيدني، استعداداً لبطولة أستراليا الكبرى المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام (14 28 كانون الثاني/يناير المقبل)، حيث يسعى الى اللقب الحادي عشر.

وتواجه صربيا منتخبيَ الصين وجمهورية التشيك ضمن المجموعة الخامسة، وسيلعب ديوكوفيتش أولاً الأحد مع الصيني تشين تشانغ المصنّف 58 عالمياً والذي يصغره بتسع سنوات، ثمّ التشيكي ييري ليهيتشكا (31 عالمياً).

ويخوض "ديوكو" إلى جانب أولغا دانيلوفيتش منافسات الزوجي المختلط لمواجهة التشيكية ماركيتا فوندروشوفا المتوّجة في ويمبلدون، والصينية كينوين جينغ.

وفي حال تجاوزا مرحلة المجموعات، فسيضربان موعداً في ربع النهائي في الثالث من كانون الثاني/يناير مع الفائز من المجموعة الثالثة التي تضم الولايات المتحدة بقيادة تايلور فريتز العاشر عالمياً وجيسيكا بيغولا الخامسة، وبريطانيا وأستراليا.

بداية النهاية لرافا؟

تراجع نادال المصنّف أوّل عالمياً سابقاً، إلى المركز 664 بعد موسم 2023 الذي غاب عن معظمه بسبب إصابةٍ في الورك. سيعود إلى المنافسة في دورة بريزبين الاسترالية في 31 كانون الأوّل/ديسمبر. في سن الثلاثين، يعتقد أن هذا العام قد يكون الأخير بالنسبة له، "دون أن يؤكد ذلك بنسبة 100 في المئة".

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "عملت كثيراً للعودة للمنافسة، وإذا سمحت لي الأمور ولياقتي البدنية فجأة بالاستمرار والاستمتاع بما أقوم به، فأعتقد أنه من غير المنطقي أن أضع حداً لمسيرتي".

ولم يلعب الإسباني منذ خسارته في الدور الثاني أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير 2023.

وبعد أن خضع لعمليّة جراحيّة، قال إنه يطمح فقط "لأن أكون منافساً" في بريزبين.

لكن ديوكوفيتش قال إن نادال "ليس من النوع الذي يعود الى المنافسة من أجل اللعب فقط بل بهدف الفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى".

وقال ديوكوفيتش لوسائل الإعلام بينها وكالة فرانس برس: "أتوقع دائما منه أن يقدم أفضل ما لديه. لقد أعلن البعض في كثير من الأحيان أنه يقترب من النهاية، كما فعلوا معي. لكننا أثبتنا أنهم مخطئون".

واضاف "إنه ليس من النوع الذي يعود إلى الملاعب من أجل فقط اللعب، على سبيل المثال، بمستوى متوسط، أو لعب بضع مباريات. إنه يريد الفوز بالألقاب، ويريد أن يكون الأفضل، ولهذا السبب هو على ما هو عليه الآن: إنه أسطورة في رياضتنا. أنا متأكد من أن تدريباته واستعداداته تتم بهدف الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى".

من جهته، قال مواطنه ألكاراس "أعتقد أنه جاهز... لقد شاهدت مقاطع فيديو له في التدريبات، وهو جاهز بنسبة 100%. أخبرني لاعبون آخرون أنهم تدربوا مع رافا في الأسابيع الأخيرة وأنه سيعود إلى مستواه الجيد، إلى أفضل مستوياته. أعتقد أنه مستعد للقيام بأشياء عظيمة هذا العام أيضًا".

كما ستعود اليابانية ناومي أوساكا، الحائزة على أربع بطولات كبرى، إلى المنافسة بمشاركتها في دورة بريزبين، بعد غياب منذ أيلول/سبتمبر 2022.

واعترفت النجمة اليابانية التي أنجبت ابنتها شاي في تموز/يوليو الماضي وعانت في السابق من مشاكل نفسية ومعاناتها مع الضغط الإعلامي، بأنها كانت "متوترة" لكنها "متحمسة".

وقالت: "أريد بالتأكيد الفوز بالمزيد من البطولات الأربع الكبرى".

شفيونتيك لمواصلة التقدّم

تُطلق البولندية إيغا شفيونتيك التي تصدّرت التصنيف العالمي للاعبات المحترفات بعد فوزها بلقب بطولة "دبليو تي ايه" الختامية في كانكون المكسيكية للمرة الاولى في مسيرتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، موسمها هي الأخرى في كأس يونايتد مع منتخب بلدها بمواجهة البرازيل وإسبانيا التي يغيب عنها ألكاراس، ضمن المجموعة الأولى.

وستلعب شفيونتيك (22 عاماً) السبت أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنّفة 11 عالمياً في بيرث ضمن منافسات الفردي، قبل لقاء الإسبانية سارة سوريبيس تورمو (48) الإثنين. كما ستلعب إلى جانب هوبرت هوركاتش في منافسات الزوجي المختلط.

وستحاول البولندية بعد ذلك الفوز بلقب بطولة استراليا بعد وصولها إلى نصف النهائي عام 2023.

وقالت بطلة رولان غاروس 2023 "لقد كان بالتأكيد موسمًا صعبًا علمني الكثير وجعلني أكثر فخرًا".

وتستهل البيلاروسية أرينا سابالينكا التي خسرت صدارة التصنيف العالمي لصالح شفيونتيك في نهاية الموسم، مشوارها أيضًا في بريزبين في دورة تشهد مشاركة ثمانية من أفضل 20 لاعبة في العالم، حيث تتطلع إلى البناء على عام مثير، بدأ بفوزها بأول لقب كبير لها في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي وكان في ملبورن بارك.

وقالت عن بريزبين التي تشهد ايضا مشاركة وصيفتها في استراليا المفتوحة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا "إنها بطولة اجتذبت الكثير من اللاعبات الجيدات في الماضي وآمل أن تؤهلني لصيف ناجح آخر".

ويمثّل ستيفانوس تسيتسيباس السادس عالمياً وماريا ساكّاري التاسعة اليونان في كأس يونايتد، بمواجهة الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم (29) وليلى فرنانديس (35)، وتشيلي.

وتعتمد أستراليا على أليكس دي مينور (12) وأيلا تومليانوفيتش (290) أمام الولايات المتحدة (فريتز/بيغولا)، وبريطانيا (كاميرون نوري الثامن عشر وكاتي بولتر).

ويشارك الروسي أندري روبليف الخامس في دورة هونغ كونغ إلى جانب مواطنه كارن خاتشانوف (15) والأميركي فرانسيس تيافو (16).