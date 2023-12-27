الشناوي يحسم موقفه من المشاركة في نهائي السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - حسم محمد الشناوي قائد النادي الأهلي موقفه من المشاركة في مباراة المارد الأحمر، وفيوتشر في نهائي كأس كأس السوبر المصري، المقرر لها غدا الخميس.

ويلتقي الاهلي مع فيوتشر غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

وكان المارد الأحمر تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في نصف النهائي، فيما صعد فيوتشر بعد تخطيه عقبة بيراميدز بركلات الترجيح.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نعرف جيدًا قيمة وأهمية مباراة السوبر، خاصة إنها ستجمعنا بفريق محترم ‏ومنظم للغاية، ويسير بشكل مميز منذ بداية الموسم، وقد استعدينا جيدا للمواجهة على الرغم من ضغط المباريات مؤخرًا».‏

وأشار إلى أن الأهلي درس المنافس بشكل جيد، وسوف يقدم اللاعبين كل ما لديهم خلال المباراة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا لهم ‏في تحقيق الفوز والعودة بكأس البطولة.‏

وأضاف: «بدأت تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، ومازال هناك 24 ساعة لحسم الأمور بشكل نهائي، وبشكل عام كلنا نساند الـ 11 لاعبا ‏في التشكيل، وقد تعودنا أن نضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، وسوف ندعم كل من يشارك خلال المباراة».‏