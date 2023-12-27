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بسام يعد جماهير سيراميكا بحصد برونزية السوبر المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - وعد محمد بسام حارس مرمي سيراميكا كليوباترا، بحصد برونزية كأس السوبر المصري، وذلك قبل مباراته فريقه المقرره أمام بيراميدز علي المركز الثالث و الرابع.

 

وقال محمد بسام في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا و بيراميز: " لن تكون مباراة سهلة بين الفريقين ومهمة بالنسبة لنا وسنحاول العودة بميدالية تعوضنا عن فرصة أننا أردنا الوصول للنهائي والمنافسة على البطولة".

 

وأضاف بسام : " نشعر بالمسؤولية ويتوقف ذلك على مدى إصرارنا والجاهزية للمباراة، ونريد أن تكون مباراة الغد تجعلنا راضين عن تلك الرحلة" .

 

وأتم بسام : " نثق في أنفسنا واللاعبون في حالة تركيز كبير للحصول على المركز الثالث".

 

موعد مباراة سيراميكا كلوباترا و بيراميدز

ومن المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز غداً الخميس في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، و الرابعة عصراً بتوقيت ، و الخامسة عصراً بتوقيت أبوظبي.

 

مشوار سيراميكا كليوباترا و بيراميدز في النسخة الحالية 

خسر سيراميكا كليوباترا مباراة نصف نهائي بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة هدف نظيف دون رد ، فيما فاز فيوتشر علي بيراميدز في نفس الدور من البطولة بركلات الترجيح

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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