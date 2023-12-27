أول تعليق من فيتور روكي قبل توقيعه الرسمي مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - علق اللاعب البرازيلي فيتور روكي على انضمامه للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، و ذلك بعد وصوله إلى إسبانيا تمهيداً لتوقيع عقده مع الكتالوني.

وقال روكي في تصريحات للموقع الرسمي لبرشلونة: " لقد حققت حلمي، شكرا جزيلا أنا سعيد بكل ما حدث في حياتي وهذا حلم تحول إلى حقيقة" .

وأضاف روكي : " أعتقد أنني أحاول التعلم من المجموعة بأكملها والاستمتاع ولدي الرغبة بأن أمتلك الكرة طوال الوقت وتسجيل الأهداف أيضا".

وأتم روكي: " الانضمام لبرشلونة كانا حلما لي منذ الصغر وليس أنا فقط ولكن العائلة بأكملها واليوم أنا هنا لأول مرة لتحقيق هذا الحلم وسأحاول مساعدة النادي بكل ما أملك لتحقيق الانتصارات".

فيتور روكي ينضم لبرشلونة

يذكر أن وصل اللاعب البرازيلي فيتور روكي إلفي إسبانيا صباح اليوم الأربعاء، تمهيداً لانضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.