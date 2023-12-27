شبانة: إشادات واسعة من فيتوريا لعناصر خط وسط الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا أشاد بخط وسط النادي الأهلي بأكمله.

وأضاف شبانة أن فيتوريا أبرز إمكانيات إمام عاشور الذي يرى بأنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز، إضافة لمروان عطية وتمتعه بامتلاك أكبر معدل بدني بين اللاعبين.

واستكمل شبانة: فيتوريا أشاد أيضا بأدوار كوكا في وسط الأهلي واتقانه للتمريرات سواء القصيرة أو الطويلة، مما يجعله يعطي الكثير من الحلول الهجومية داخل الملعب.

في سياق متصل يلتقي الأهلي مع فيوتشر غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

وكان المارد الأحمر تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في نصف النهائي، فيما صعد فيوتشر بعد تخطيه عقبة بيراميدز بركلات الترجيح.