مفاجأة .. فيتوريا يدرس ضم عبد الله السعيد لأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا يدرس ضم عبد الله السعيد في الفترة المقبلة.

وأضاف شبانة ان قرار فيتوريا جاء بسبب خبرات اللاعب والذي يرى البرتغالي انها من الممكن ان تضيف الكثير في بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق قريبا.

كما أشار شبانة في تصريحاته الى ان عدد القائمة اعطى لفيتوريا متسع لاختيار اكبر عدد من العناصر لضمها لقائمة البطولة.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير المقبلين.