لاعب بيراميدز ضمن قائمة الكونغو الديموقراطية لأمم أفريقيا

ويقع منتخب الكونغو الديموقراطية في المجموعة السادسة بجانب كل من المغرب وزامبيا وتنزانيا.

تواجد فيستون ماييلي لاعب بيراميدز بجانب سيدريك باكامبو ويوني ويسا في الهجوم ضمن قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية.

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية قائمة فريقه، لخوض النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات