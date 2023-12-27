مدرب توتنهام يعلن إصابة روميرو وغيابه لمدة 5 أسابيع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، عن إصابة المدافع كريستيان روميرو وغيابه عن الملاعب لمدة طويلة.

وقال مدرب توتنهام في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام أما برايتون:" روميرو أجرى أشعة وأثبتت تعرضه لإصابة عضلية ستبعده لأربعة أو خمسة أسابيع".

يذكر أن تعرض كريستيان روميرو للإصابة في المباراة السابقة للفريق ضد إيفرتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام و برايتون

ومن المقرر أن يواجه توتنهام نظيره برايتون غدا الخميس في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.