شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصرف مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة النادي المصري جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبيه، وفي مقدمتهم النيجيري إيزي إيميكا، وذلك لانهاء أزمة اللاعب التي تصدرت المشهد خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد وكيله بشكوى النادي لفسخ العقد.

ويعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق الأخضر للاعبيه، عقب انتهاء مرحلة معسكر بورسعيد، وذلك بعد خوض ودية الرباط والأنوار التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره بالقاهرة، استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.