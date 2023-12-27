شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طنطا ودجلة وبتروجت وبروكسي .. وتعادلين فى مباريات اليوم من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم 6 مباريات في دوري المحترفين ضمن لقاءات الجولة الـ 14، والتي انطلقت أول أمس بلقاء حرس الحدود والنصر للتعدين والذي انتهى بفوز الحرس بهدفين مقابل هدف.

طنطا يفوز علي مكادي 2/1

حول فريق طنطا تأخره في الشوط الأول بهدف نظيف امام مكادي الي فوز 2/1 في نهاية المباراة التي أقيمت اليوم، تقدم مكادي عن طريق عمرو بركات في الدقيقة 18 قبل ان يحرز طنطا هدفين في الدقيقتين 85 و 89 عن طريق كل من : محمد عاطف وشيكا

بهذة النتيجة يرتفع رصيد طنطا عند النقطة 17 ، بينما يتجمد رصيد مكادي عن النقطة 12.

غزل المحلة يتعادل مع السكة

تعادل فريق السكة الحديد بهدف لكل فريق مع ضيفه غزل المحلة ، احرز هدف السكة الحديد باسم عادل في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وتعادل عبده يحيى لفريق غزل المحلة في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 21 ، ويرتفع رصيد غزل المحلة عند النقطة 24.

بتروجت يسحق دكرنس بثلاثية

فاز فريق بتروجت صاحب الأرض علي نظيره دكرنس بثلاثة اهداف مقابل لاشئ احرزهم سامح إبراهيم في الدقيقة 9 ، وإسماعيل بامبا في الدقيقة 48 وكوابينا في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة يحتل بتروجت المركز الأول برصيد 32 نقطة بينما يتجمد رصيد دكرنس برصيد 16 نقطة.

دجلة يخطف الفوز من وي

حقق فريق وادي دجلة فوزا هاما علي نظيره وي بهدف نظيف احرزه علي حسين في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد وادي دجلة عند النقطة 25 بينما يتجمد رصيد وي عند النقطة 17

لافيينا يتعادل مع بترول أسيوط

تعادل فريقا بترول أسيوط ولافيينا بهدف لكل فريق، تقدم فريق بترول أسيوط بهدف نظيف في الشوط الأول احرزه احمد خالد في الدقيقة 45، وتعادل محمود الحلواني في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

يحتل لافيينا المركز الخامس برصيد 23 نقطة بينما يحتل بترول أسيوط الحصان الأسود للموسم الحالي بقيادة أحمد عبد المقصود المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

بروكسي يفوز علي جمهورية شبين بثلاثية

فاز فريق بروكسي علي نظيره جمهورية شبين بثلاثة اهداف نظيفة احرزها احمد ادهم في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وحسن بركات في الدقيقة 83 وميسي في الدقيقة 87.

يحتل فريق بروكسي المركز الـ10 برصيد 20 نقطة بينما يحتل فريق جمهورية شبين المركز الـ17 برصيد 10 نقاط.